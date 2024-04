Tell Me Your Story : Un jeu de puzzles avec grand-mère

Publié le Lundi 29 avril 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Vous allez verser une petite larme

Découvrez l'histoire de grand-mère Rose, qui pourrait d'ailleurs être la vôtre, que va aller voir sa petite fille Amelia. Rose a eu une vie bien remplie et elle en a gardé des objets mais aussi beaucoup d'histoires à raconter.De l'Asie à l'Europe en passant par la forêt amazonienne, vous allez découvrir tout un tas de souvenirs émouvants.Chaque souvenir sera l'occasion de jouer à un petit puzzle.Tell Me Your Story est un jeu signé RedDeer.Games qui vient de sortir sur Nintendo Switch et sur PC, via Steam . Une démo est d'ailleurs disponible sur PC.