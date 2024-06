- Parasol Stars : Une sortie et un accès anticipé sur consoles

Publié le Vendredi 14 juin 2024 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Quand les jeunes aussi se mettent à taper avec leur parapluie

Redécouvrez Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III la version remake du jeu de 1991. Incarnez Bubby et Bobby et partez au secours d'une planète qui vous envoie un mystérieux message de détresse. En effet des monstres se seraient échappés de la cave où ils avaient été scellés et menacent les habitants. Munissez-vous de votre parapluie magique et partez à leur secours.Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III est un jeu solo ou en coopération local de plateforme dans lequel vous devez traverser 8 mondes dont 2 supplémentaires déblocables durant votre aventure. Pour y arriver vous devrez combattre différents monstres et comprendre leur mécanique de combat.Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III est signé Taito et sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series le 11 Juillet 2024 au prix de 9,99 €. Il est cependant précommandable sur Switch dès maintenant et sur les consoles Xbox à partir du 19 Juin 2024 avec 10% de réduction.