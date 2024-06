- Skygard Arena : Une Beta ouverte jusqu'au 30 Juin sur Steam

Publié le Vendredi 14 juin 2024 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Bagarre en tour par tour

Après une guerre dévastatrice, les cinq factions de Skygard décident de s'unir afin de rétablir la paix. Mais cette stabilité est désormais compromise car l'une des factions semble trahir l'alliance. C'est dans cet univers que le jeu Skygard Arena prend place. Construisez votre équipe de héros et accomplissez des missions pour trouver et arrêter le traître.Skygard Arena est un RPG solo de stratégie avec des combats en tour par tour. Pour créer votre stratégie il vous faudra choisir 3 héros ainsi que leur persona. En effet chaque héro a deux facettes, lui donnant des compétences différentes que vous pouvez exploiter en jeu. Douze héros et vingt-quatre personas ainsi que de nombreux objets sont donc à votre disposition pour établir votre tactique. Pour remporter la partie vous devez établir une domination de zones en prenant contrôle des piliers adverses vous permettant de vous y téléporter afin d'avoir un avantage de déplacement. Si vous souhaitez abattre l'ennemi au plus vite, vous pouvez aussi tout miser sur le Pilier Principal de votre adversaire car si vous l'obtenez vous gagnez directement. Les parties durent quinze minutes maximum et il vous est possible de jouer en ligne contre vos amis, un ordinateur ou de vous illustrer dans des parties classées contre d'autres joueurs en ligne.Skygard Arena est signé Gemelli Games et pour l'instant seule une Beta du jeu est disponible sur Steam