- Space for Sale : Un accès anticipé sur Steam à partir de l'été 2024

Publié le Vendredi 14 juin 2024 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Colonisons des planètes !

Incarnez un petit agent immobilier astronaute avec Space for Sale. Dans ce jeu vous aurez des clients à la recherche d'une nouvelle habitation tout du moins exotique. Pour répondre à leur demande, embarquez dans votre vaisseau spatial et allez explorer les planètes que vous pouvez atteindre. Attention cependant car les habitants déjà présents sur ces planètes pourraient bien aimer le ragoût des astronautes agents immobilier.Space for sale est un jeu solo ou de coopération en ligne bac à sable et d'exploration. Pour avancer dans le jeu vous devez récolter des ressources, construire des machines, des bâtiments et observer comment la faune locale survit pour comprendre et améliorer vos équipement et structures. Il vous faut aussi survivre à la faune locale. Bien que vos clients extraterrestres vous fassent des demandes spécifiques, vous êtes complètement libre de créer le quartier qui vous plaît.Space for Sale est développé par Mirage Game Studio et édité par THQ Nordic et sortira en accès anticipé sur Steam en été 2024.