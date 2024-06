- Willy's Wonderland : Une sortie sur PC et consoles

Publié le Vendredi 14 juin 2024 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Si FNAF et Street Fighter avait eu un bébé

Willy's Wonderland est un jeu inspiré du film d'horreur du même nom sorti en 2021. Un premier jeu mobile qui n'est plus disponible est sorti mais le jeu Willy's Wonderland fait son grand retour sur PC et consoles. Incarnez Liv ou Le Concierge et détruisez les animatroniques fous qui s'en prendront à vous.Willy's Wonderland est un jeu beat them all solo ou en coopération locale qui s'inspire des jeux de combats rétros. Dans ce jeu vous devez affronter des hordes d'ennemis et des boss à chaque fin de niveau. Vous avez pour cela différents coups et combos qui changent selon le personnage que vous incarnez.Willy's Wonderland est développé par QUByte Interactive et Mito Games, et est édité par QUByte Interactive. Il a été rendu disponible dès le 13 Juin 2024 sur Steam , Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.