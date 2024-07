A Quiet Place : The Road Ahead : premier trailer !

Publié le Jeudi 4 juillet 2024 à 10:30:00 par Rose Perthuisot

Du bruit au sang

Inspiré de la franchise acclamée par la critique de Paramount Pictures, A Quiet Place : Road Ahead met en scène Alex, une étudiante souffrant d'asthme et son copain essayant de survivre à ce qui semble être la fin du monde. Ils se retrouvent alors dans un voyage horrifique peuplé par des créatures monstrueuses à la recherche d’un endroit en sécurité.Développé par Stormind Games, A Quiet Place est un jeu d’horreur narratif solo, dans lequel la clé de la survie se fait par le silence et les distractions. Même un petit bout de verre sur lequel vous marchez pourrait signer votre arrêt de mort. Alors cachez vous et trouvez des outils nécessaires pour votre survie si vous ne voulez pas finir en tartare pour monstre.Si vous avez vous Sans un bruit, alors ce jeu sera probablement fait pour vous. Vous y découvrirez une nouvelle facette de l’histoire, mais cette fois vous ne pourrez pas crier à la vue des créatures que vous verrez car la parole est un luxe que tout le monde n’a pas. La date de sortie n’est pas connue mais il est annoncé pour 2024, donc commencez dès maintenant votre stock de ventolines et vos préparatifs pour l’apocalypse.Le jeu est déjà disponible en liste de souhait sur Steam , Playstation et Xbox.