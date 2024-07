The Shapes Collection : Les nouvelles figurines de la collaboration entre Sony Interactive et Spin Master

Publié le Jeudi 4 juillet 2024 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Des figurines vraiment...

Sony Interactive et Spin Master s'allient pour créer The Shapes Collection, une collection de figurines des jeux Play Station Studios les plus populaires. Des personnages comme Kratos de God of War Ragnarök, Aloy d’Horizon Forbidden West et Jin Sakai de Ghost of Tsushima seront donc retrouvables en figurines dans cette collection.Les articles présents dans The Shapes Collection sont actuellement sont : la figurine de luxe de 15 cm d’Aloy, Horizon Forbidden West, une figurine collector de luxe dotée de 42 points d'articulation et de 12 accessoires différents, notamment plusieurs visages et mains, la figurines de 15 cm de Kratos et Atreus (God of War Ragnarök), la figurine de Varl (Horizon Forbidden West) et celle de Jin Sakai (Ghost of Tsushima) toutes collector de luxe et dotées de 24 à 34 points d'articulation et de 2 à 4 accessoires (selon le personnage)La figurine d’Aloy est déjà disponible à la précommande sur PlayStation Gear et sera expédié en début Août. Les figurines de Kratos et Atreus, Varl et Jin Sakai seront disponibles à la précommande le 15 Juillet 2024 avec une expédition en Septembre.