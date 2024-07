Ys Memoire : The Oath in Felghana : un remaster attendu pour début 2025

Publié le Jeudi 4 juillet 2024 à 09:45:00 par Rose Perthuisot

Partir 8 ans sans prendre de nouvelle c'est quand même long

Dans Ys Memoire: The Oath in Felghana, nous suivons Adol et son compagnon Dogi revenant à Felghana, une contrée où ils reviennent après 8 ans d’absence. Désormais habitée par des monstres de toutes sortes, elle est aussi dirigée par un seigneur avide de pouvoir qui exploite ses habitants. Les deux amis vont devoir surmonter les épreuves et les complots afin de rétablir l’ordre et le bonheur au sein du royaume.Dans ce RPG, vous allez pouvoir affronter des ennemis puissants et surtout percer les secrets de cette contrée qui vous est maintenant inconnue.Le Remaster offrira des graphismes améliorés et des modes de difficulté différents pour les plus aguerris qui voudront affronter un monde plus rude que ce qu’il n’est déjà. Les illustrations des personnages seront retravaillées mais, par pensée aux nostalgiques, il sera possible de choisir entre les nouvelles et les anciennes.Niveau son maintenant, la voix du personnage principal Adol aura un nouveau voice acting ! Pour les fanas des soundtracks, elles auront également au choix trois nouvelles itérations épiques.Alors répondez à l’appel de la nostalgie et replongez dans le monde de Felghana, ou découvrez le pour la première fois en version remasterisée.Disponible début 2025, sur Switch et Playstation.