Sword Art Online Fractured Daydream : une nouvelle bande-annonce

Publié le Jeudi 4 juillet 2024 à 10:00:00 par Rose Perthuisot

Le temps à ses défauts

L’histoire se déroule à Alfheim Online, un monde de réalité virtuelle aussi beau que dangereux. Suite à un accident, une brèche dans l’espace temps s’ouvre, laissant apparaître les fameux rêves fracturés. Ces derniers permettent de vivre des réalités différentes, dans lesquels les chronologies et les événements s’y sont passés différemment. Les personnages vivent alors dans des simulations de réalités alternatives, leur permettant de constater l'impact de leurs choix sur la même situation. Isolés dans ce monde inconnu, ils ravivent certains souvenirs en essayant de rétablir la chronologie.Jouable jusqu'à 20 joueurs en plusieurs groupes de 4, le joueur pourra choisir son personnage préféré parmi ceux de la série de Sword Art Online pour faire des combats de boss ou encore des raids.Développé par Bandai Namco Entertainment, il sera prochainement disponible sur Steam , Switch, PS5 et XBox Series X/S et sortira le 4 Octobre prochain. Pour les plus impatients d’entre vous, les éditions Digital Deluxe et Premium vous proposeront 3 jours d’accès anticipé !