Magic: The Gathering - Assassin’s Creed est désormais disponible

Publié le Vendredi 12 juillet 2024 à 10:00:00 par Théo Valet

Une licence française débarque dans Magic !

Un kit de démarrage : composé de deux decks sur le thème Assassin’s Creed pour apprendre les bases du jeu

Des boosters Collector : pouvant contenir 2 cartes super Premium

Des boosters Infinis : contenant 7 cartes, dont au moins une carte sans bordure et une carte Premium brillante

Un Bundle : contenant 9 boosters Infinis, une carte promo spéciale à illustration alternative, 40 terrains et plus encore.

Annoncée il y a quelque temps maintenant, l'extension Assassin's Creed en partenariat avec Ubisoft est désormais disponible. Cette extension, à l'instar de celles sur Le Seigneur des Anneaux, Fallout ou Doctor Who, fait partie des extensions "Universes Beyond", regroupant différents crossover entre Magic: The Gathering et d'autres univers populaires.Qui dit Assassin's Creed, dit assassins (logique) et on retrouve donc des mécaniques en lien avec ces personnages.La nouvelle mécanique est appelée "" et propose un nouveau coût alternatif vous permettant de lancer des sorts si, plus tôt dans le tour, un assassin ou un commandant que vous contrôliez a infligé des blessures de combat à un joueur.L'extension ramène également d'autres mécaniques comme "", un terme de jeu qui fait référence aux artefacts, aux cartes avec le super-type légendaire et aux sagas.est utilisé en tant qu'adjectif pour décrire d'autres cartes. Ce terme permet de produire différents effets entre les cartes "", ce qui peut être très pratique.On retrouve également "", une mécanique que j'apprécie beaucoup et qui permet, en payant un certain coût, de lancer une carte face cachée. Elle devient alors un sort de créature face cachée, ce qui signifie qu'elle est incolore, 2/2, sans nom et sans types de créature. Elle a parade 2 et aucune autre capacité. Elle n’a pas non plus de coût de mana, et a donc une valeur de mana de 0, mais pour la lancer, vous payez un coût alternatif de 3 manas. C'est très amusant pour réserver de belles surprises à vos adversaires, notamment quand la carte face cachée est puissante.Une autre mécanique, en lien avec le "", fait également son retour. Il s'agit de "", qui permet de mettre une carte sur le champ de bataille face cachée. Le permanent qui en résulte est une créature 2/2 incolore sans nom, sans types de créature et sans coût de mana. Elle a parade {2} et aucune autre capacité. Plutôt que de payer son coût de déguisement, vous pouvez retourner face visible un permanent voilé à n'importe quel moment s'il s'agit d'une carte de créature en payant son coût de mana.En termes de produits, on retrouve :L'extension est disponible dans toutes les boutiques vendant des produits Magic: The Gathering.