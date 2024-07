- The Crust : Disponible sur Steam dès maintenant

Publié le Lundi 15 juillet 2024 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

On a détruit la Terre, allons détruire la Lune

Incarnez le PDG d'une gigantesque entreprise de colonisation de la Lune et rendez la vivable pour accueillir l'humanité. Explorez la surface, exploitez, aménagez les sols et engagez des membres compétents afin de faire marcher la colonie.The Crust est un jeu solo de survie, gestion et stratégie. Pour avancer dans le jeu, il vous faudra remplir des objectifs et faire croître votre colonie tout en gérant plusieurs facteurs. Que ce soit économique, énergétique ou même de ressources, prenez soin à être prospère et à faire les bon choix pour que l'humanité puisse avoir un deuxième foyer.The Crust est développé par VEOM Studio et édité par Crytivo. Le jeu est disponible sur Steam depuis le 15 Juillet 2024.