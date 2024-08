Toy Tactics : la date de sortie annoncée

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 09:40:00 par Romain Cappelletti

La guerre version enfants

En accès anticipé depuis plus d'un an déjà, Toy Tactics est un jeu de stratégie en temps réel dans lequel le joueur dirige ses armées avec un seul objectif : annihiler les troupes adverses.Développé par Kraken Empire et édité par Joysticks Ventures, Toy Tactics s'inspire des jouets et des figurines de notre enfance pour donner vie à des batailles de grande envergure.Le jeu propose déjà plusieurs modes, comme les campagnes, les puzzles - dans lesquels vous devrez résoudre une situation précise avec des troupes imposées -, ainsi qu'un mode bac à sable dans lequel vous pourrez créer des batailles personnalisées.Le jeu sortira officicellement dans sa version 1.0 le 19 septembre 2024 sur Steam . Cette sortie sera accompagnée d'un mode de jeu multijoueur dans lequel vous pourrez vous confronter à vos amis ou à des inconnus en ligne.