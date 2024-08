The Lord of the Rings: Return to Moria sort sur Steam et Xbox Series

Publié le Mercredi 28 août 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Le nain porte quoi ?

The Lord of the Rings : Return to the Moria est un jeu de survie et d'exploration multijoueur dans lequel chaque joueur incarne un nain revenu exploiter les fameuses mines de la Moria, infestées de gobelins et autres créatures.Sorti il y a presque un an sur PS5 et sur PC via l'Epic Games, le jeu vient de débarquer sur Steam et Xbox Series.Vous devrez vous battre pour reprendre le contrôle de certains points de passage ou pour défendre votre base, construire des infrastructures pour assurer votre survie, et bien entendu, creuser et récolter divers minerais afin d'améliorer votre équipement.