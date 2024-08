(TEST) Star Wars Outlaws (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mardi 27 août 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Anne Solo

Gros jeu AAA estampillé Star Wars oblige, c'est le boss de la rédac', Cedric en personne, qui a testé Star Wars Outlaws.Pour ceux qui ne le savaient pas déjà, Cedric est un chieur : impossible qu'il ne descende pas tout ce qui touche à l'univers de Star Wars à la première occasion. Cependant, s'il dit du bien d'un jeu, c'est qu'on peut y aller les yeux fermés.Sauf dans certains cas, de manière générale, mieux vaut garder les yeux ouverts.Si depuis son rachat par Disney, la franchise Star Wars part à vau l'eau, on est jamais à l'abri de bonnes surprises.Kay Vess et sa coupe sortant tout droit de l'âge d'or de l'humanité (les années 80) est-elle parvenue à attrendrir le coeur dur et froid de Cedric ? Ou bien les stagiaires de la rédac' devront-ils subir sa frustration pour les semaines à venir ?Assez de suspense, voici le test :