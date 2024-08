Fairy Tail : Dungeons est désormais disponible

Publié le Mardi 27 août 2024 à 10:15:00 par Marie Vallée

Il y a de drôles de bruits sous la guilde

Fairy Tail : Dungeons est un roguelike et un jeu de deckbuilding. Il est basé sur la série populaire de manga et d’animé Fairy Tail. Les joueurs devront former un trio de personnages parmi 5 personnages iconiques de Fairy Tail pour s’aventurer dans le donjon qui est apparu sous la guilde et sauver les membres de la guilde qui s’y sont retrouvés coincés. En s’enfonçant tout au fond du labyrinthe, les joueurs pourront faire face à un impressionnant boss imaginé par Hiro Mashima, le créateur de Fairy Tail. Au cours de leur exploration, les joueurs devront combattre des monstres impitoyables tels que des minautores, des oiseaux cyclopes ou encore des orcs géants. Ces combats et la découverte de coffres permettra aux joueurs d’obtenir des cartes utiles pour améliorer leur équipe. De puissantes amulettes pourront aussi être débloquées pour permettre de démarrer sa prochaine partie mieux préparé. Pour arriver au fond du donjons les joueurs devront être stratégiques : prévoir le deck et les améliorations à activer pour chaque personnage afin d’exploiter au mieux leur potentiel et lancer leurs attaques dans le bon ordre pour créer des Chaînes Magiques destructrices. Enfin, la musique du jeu est de Hiroki Kikuta, le compositeur de Secret of Mana.Fairy Tail : Dungeons est développé par ginolabo et édité par Kodansha. Il est dès a présent disponible sur PC via Steam