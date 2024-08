The Casting of Frank Stone : la démo dispo

Publié le Mardi 27 août 2024 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Ça sent le bon nanar

The Casting of Frank Stone est un jeu d'horreur narratif développé par Supermassive Games et édité par Behaviour Interactive.Dans ce jeu, le joueur sera amené à faire des choix majeurs qui impacteront la direction que prendra l'histoire. Il aura la possibilité de revenir en arrière pour prendre des décisions différentes et ainsi explorer les multiples branches du scénario.En ce sens, le jeu ressemble beaucoup à un film interactif entrecoupé de courtes séquences de gameplay.L'intrigue de The Casting of Frank Stone se passe dans le même univers que Dead By Daylight, le fameux jeu d'horreur et de survie en multijoueur de Supermassive Games, dans lequel un joueur incarne un tueur et les autres doivent réussir à fuir.Une démo de The Casting of Frank Stone est déjà disponible. Il s'agit d'un prologue à l'histoire du jeu principal, dans lequel le joueur incarne Sam Green, un policier enquêtant sur la disparition d'un enfant. Son investigation l'amène dans l'aciérie de Cedar Hills, où de bien sombres révélations l'attendent.The Casting of Frank Stone devrait sortir le 3 septembre prochain, sur PC, PS5 et Xbox Series.