- Heroes of Might and Magic : Olden Era: Le retour de la franchise

Publié le Lundi 26 août 2024 à 11:30:00 par Marie Vallée

Unfrozen décongèle la série

Un nouvel épisode de la franchise bien aimée de jeux de stratégie au tour par tour Heroes of Might and Magic a été annoncé. Les joueurs pourront retourner dans le monde d’Enroth et découvrir le continent agité de Jadame, encore jamais exploré auparavant dans la série principale, grâce à une nouvelle quête. Ce monde plein de merveilles et de dangers fera découvrir aux joueurs ses factions, biomes et créatures uniques. Les joueurs devront explorer, construire de magnifiques châteaux, monter une armée gigantesque et se battre dans des combats épiques. Il est possible de joueur seul grâce à la campagne, aux cartes solos et aux scénarios générés aléatoirement ou bien avec d’autres joueurs grâce à divers modes multijoueur. Le jeu propose en plus ce qu’il faut pour créer ses propres cartes solos ou multijoueur.Cet opus de la série proposera aussi de nouvelles mécaniques. Chacune des nouvelles mécaniques de combat inclut des capacités actives pour les héros et les créatures. Un nouveau système de bonus liés aux factions permettra d’apporter de la diversité dans les styles de jeu. Six factions avec leur style de jeu unique seront jouables : Temple (les chevaliers), Necropolis (les morts vivants et les vampires), Sylvan (les forces de la nature et les fées), Dungeon (les elfes noirs et les créatures sous-terraines), Hive (les insectoides corrompus par des démons) et une autre faction qui sera révélées plus tard.Might and Magic : Olden Era est développé par Unfrozen et édité par Ubisoft. La franchise fêtera ses 30 ans l’année prochaine avec la sortie en Early Access du jeu lors de la première moitié de 2025. Cette sortie se fera sur Steam et aura pour but de récolter les retours des joueurs afin d’améliorer l’expérience au maximum.