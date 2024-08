- Crown Gambit : un nouveau jeu de cartes

Publié le Lundi 26 août 2024 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Classique mais intéressant

A l'issue de la Gamescom 2024, l'éditeur Playdigious Originals a annoncé sa collaboration avec le studio français Wild Wits pour leur prochain jeu : Crown Gambit.Crown Gambit est un jeu de cartes stratégique et narratif, dans lequel chacun de vos alliés est représenté par une carte.Les joueurs y incarneront 3 paladins au coeur d'une terrible guerre de succession, avec pour but de sauver le royaume. Il faudra nouer des alliances et choisir un camp parmi les familles nobles pour décider du prochain roi, et écraser quiconque s'oppose à cette décision.Au fil de votre progression, votre deck de cartes sera amené à évoluer en fonction de vos décisions.Après avoir récolté plus de 30,000$ via une campagne kickstarter, Crown Gambit est bientôt prêt à sortir, et a été annoncé pour courant 2025 sur PC via Steam