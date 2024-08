- WILL : Follow The Light au Future Games Show

Publié le Lundi 26 août 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

Will you follow the light ?

Le studio de développement indépendant TomorrowHead Studio a dévoilé aujourd'hui la première bande-annonce de son premier jeu, WILL : Follow The Light, lors du Future Games Show. Ce jeu d'aventure narratif embarque les joueurs dans un périple à travers des mers tumultueuses et les rudes côtes nordiques. À bord d'un voilier aux commandes réalistes, conçues en collaboration avec des voyageurs arctiques, les joueurs devront naviguer dans les environnements glacés et hostiles des mers du Nord.Dans ce jeu, les joueurs incarneront Will, un marin intrépide parti vers le Nord à la recherche de son fils disparu. L'histoire explore la relation profonde entre un père et son fils, emmenant les joueurs dans une aventure émotionnelle ponctuée de tempêtes violentes, de solitude, et d'un récit sur l'importance des liens familiaux.Tout au long de leur quête, les joueurs devront surmonter des défis en mer et sur terre, résoudre des énigmes basées sur des éléments réels, utiliser une station météorologique authentique et un système de navigation réaliste, et parcourir des sentiers enneigés en traîneau à chiens à la recherche de réponses.Le jeu est prévu sur PC ( Steam ), Xbox Series et PS5 en 2025.