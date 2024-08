Gamescom Awards 2024 : Et les gagnants sont…

Publié le Lundi 26 août 2024 à 09:45:00 par Stacy Bozor

Un grand bravo à eux

Les gamescom awards 2024 ont révélé leurs grands gagnants, avec Monster Hunter Wilds en tête, remportant quatre catégories, dont le jeu le plus épique, le plus divertissant et le meilleur jeu Sony PlayStation. Ce succès a été confirmé par l’enthousiasme du jury et des fans pour la bande-annonce du jeu de chasse intense de Capcom, qui a marqué les esprits lors de la Gamescom. Little Nightmares 3 de Bandai Namco s'est également distingué, remportant le prix du meilleur jeu Microsoft Xbox grâce à ses qualités graphiques et audio exceptionnelles.D'autres titres notables ont été récompensés, comme Frostpunk 2, qui a reçu le prix du meilleur gameplay, et Creatures of Ava, distingué dans la catégorie Games for Impact, tous deux développés par 11bit Studios. Le jeu Tavern Talk du développeur allemand Gentle Troll a été honoré en tant que jeu le plus réconfortant. Le grand stand de Microsoft Xbox, Bethesda et Blizzard a été élu le plus impressionnant de l'événement, confirmant la présence marquante de ces éditeurs à la Gamescom.Le prix de la durabilité de la gamescom a été décerné à Tencent Games pour son engagement en faveur de la durabilité, notamment par des efforts transparents dans la réduction des émissions et la collaboration avec les fournisseurs, une reconnaissance remise par l'initiative Playing for the Planet des Nations Unies. Le HEART OF GAMING Award a souligné le rôle crucial des jeux vidéo dans la protection de la démocratie, en reconnaissant les initiatives qui utilisent les jeux pour promouvoir et préserver les valeurs démocratiques dans divers contextes.