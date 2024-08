Permafrost en 2025

Publié le Lundi 26 août 2024 à 09:30:00 par Stacy Bozor

L’hiver c’est la meilleure saison je veux rien savoir

Le développeur SpaceRocket Games et l'éditeur Toplitz Productions ont récemment dévoilé la bande-annonce de leur nouveau jeu de survie, Permafrost, lors de la Gamescom 2024. Ce jeu prometteur place les joueurs dans un monde gelé où ils doivent trouver des moyens de survivre aux températures glaciales, qui impactent directement les capacités de leurs personnages.Pour survivre, les joueurs devront chasser des proies insaisissables, poser des pièges, construire des abris essentiels, et recycler des machines récupérées pour fabriquer des outils vitaux. Le jeu se déroule dans un vaste paysage désolé, plongé dans un hiver perpétuel à cause du "shattering", un phénomène lunaire apocalyptique.L'idée centrale du jeu est que ce qui est considéré comme des déchets pour certains peut devenir un trésor pour d'autres, ajoutant une dimension stratégique à l'exploration et à la collecte de ressources. Cette atmosphère post-apocalyptique est renforcée par la nécessité de survivre dans des conditions extrêmes, où chaque décision peut faire la différence entre la vie et la mort.Les joueurs auront la liberté de choisir leur voie dans Permafrost : se regrouper pour tenter de reconstruire la société ou s'isoler dans la nature sauvage et dangereuse. Le combat sera inévitable pour repousser les nombreuses menaces, qu'elles soient humaines ou animales. Les affrontements nécessiteront l'utilisation d'armes primitives et d'armes à feu dans une lutte acharnée pour la survie.Le jeu offrira à la fois une expérience solo et un mode coopératif pouvant accueillir jusqu'à 4 joueurs, avec un lancement en accès anticipé sur Steam prévu pour 2025.