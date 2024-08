- EA Sports NHL 25 annoncé pour le 4 octobre

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Le plaisir du patin

Le bruit du patin qui glisse sur la glace, le clac du palet qui tape sur le mur, le crac de la mâchoire qui se brise après avoir pris un coup de crosse dans la gueule...J'ai toujours aimé le patin à glace, même si j'en suis interdit à vie pour de soi-disant violences volontaires alors que, hé, moi je ne faisais que me défendre.En tout cas, la série NHL revient et c'est toujours un plaisir. EA Sports NHL 25 est annoncé pour le 4 octobre, sur PS5 et Xbox Series.Nouveau système d'animation, nouveau système de jeu... on a hâte de le prendre en mains.