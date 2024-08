- Annoncement de Speedollama : la guerre est déclarée aux Alpagas

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 11:25:00 par Marie Vallée

Je vais m’en tricoter un pull

Speedollama est un platformer et shooter fast-paced avec une ambiance de jeu d’arcade des années 80 et 90. Les alpagas mènent une guerre contre les lamas pour les exterminer. Avec l’aide d’un groupe de mercenaires d’élite, votre but sera de stopper l’armée alpaga et de sauver le monde de leur domination. Ce jeu en pixel art propose des niveaux générés procéduralement, un humour chaotique, une variété d’armes et amélioration et des litres de sang pixelisé. L’expérience se veut être nostalgique et nouvelle en même temps.Speedollama est un jeu de Chaosmonger Studio. Il sortira sur PC (Windows, MacOS, Linux, SteamDeck) et consoles (Switch, PS4 et 5, Xbox One et Series X|S) le 21 octobre. Une demo est disponible sur Steam