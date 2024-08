- Retrieval : Un nouveau survival-horror dévoilé au Future Games Show

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 11:20:00 par Marie Vallée

Elle avait un nom sympa pourtant cette planète

Retrieval est un survival-horror narratif dans lequel le joueur incarne Hana Loshe, la courageuse commandante d’une équipe de recherches bloquée sur la lointaine planète Ryhalian. Pour découvrir les glaçants secrets de Ryhalian, les joueurs devront s’aventurer dans une base retro futuriste ravagée où chaque recoin peut cacher de terrifiants adversaires. Le jeu met beaucoup d’emphase sur son atmosphère et son histoire qui traite les thèmes de l’amitié, de l’amour, de la loyauté et de l’horreur. La narration embarquera les joueurs dans un récit captivant qui développe grandement ses personnages et dans lesquels les plots twists ne manquent pas. Avec cette expérience immersive, les développeurs veulent brouiller les lignes entre le cinéma et le jeu vidéo.Retrieval est un jeu de 333 Studios qui sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Il est possible de le mettre en Liste de Souhaits sur Steam et le Playstation Store