SPINE : Pour fin 2025

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 10:55:00 par Stacy Bozor

C’est dans trop longtemps

Le développeur international de jeux Nekki a révélé une nouvelle bande-annonce percutante pour SPINE lors de la GAmescom 2024, mettant en avant des séquences de gameplay inédites, des cinématiques, du parkour, des combats de boss, ainsi que la musique originale du jeu, signée par le producteur et compositeur Le Castle Vania (connu pour John Wick et Payday). Avec ses affrontements cinématographiques dans un univers cyberpunk futuriste, SPINE est destiné à redéfinir le genre du gun fu lors de son lancement sur PC ( Steam ), Xbox et Playstation prévu pour fin 2025.SPINE propose une expérience cinématographique intense, plaçant les joueurs au cœur de l'action avec une caméra de combat dynamique qui capture chaque affrontement comme une scène de film, tout en laissant aux joueurs un contrôle total. Le jeu fusionne habilement des fusillades cinématographiques avec des combats rapprochés dans un mélange palpitant, où chaque mouvement devient une expression artistique de destruction. Plongez dans un monde cyberpunk captivant, où les contrastes entre les façades utopiques étincelantes et les ruelles sombres et délabrées créent une atmosphère unique. Suivez l'histoire de Redline, une artiste de rue rebelle, et de son implant de combat intelligent, Spine, alors qu'ils défient un régime IA oppressif, influençant le destin des personnes qu'ils rencontrent à chaque bataille.Pour ceux qui s’intéressent à l’univers du jeu, Nekki publie aussi une bande dessinée webtoon “SPINE : Bullet Dancers” qui permet aux fans de plonger dans le monde du jeu avant sa sortie.