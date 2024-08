Maui the Shapeshifter : Un Metroidvania en 2D

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 10:45:00 par Stacy Bozor

Inspiré de la mythologie polynésienne

Maui the Shapeshifter est un superbe jeu Metroidvania en 2D, dessiné à la main, inspiré du légendaire demi-dieu polynésien capable de changer de forme. Présenté pour la première fois lors du Future Games Show à la Gamescom 2024, le jeu a dévoilé sa bande-annonce, annonçant son arrivée imminente sur PC ( Steam ).Incarnez Maui et maîtrisez ses pouvoirs mythiques pour sauver la faune d'une île polynésienne menacée par Cemyk, une créature maléfique venue d'un autre monde. Grâce à l'esprit Aumakua, transformez-vous en divers animaux majestueux et utilisez l'hameçon magique de Maui pour explorer une île enchantée remplie de mystères, de défis, et d'obstacles.Changez de forme pour surmonter différents environnements : volez en tant que chauve-souris cendrée, protégez-vous en tant que tortue de mer, ou glissez en papillon Kamehameha. Parcourez une vaste carte Metroidvania aux biomes variés, des jungles luxuriantes aux volcans en éruption, et explorez un monde spirituel caché. Rencontrez les habitants de l'île, certains alliés, d'autres moins amicaux, et découvrez les secrets d'une île paradisiaque magnifiquement rendue dans des illustrations à couper le souffle.