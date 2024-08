Beyond Galaxyland au Future Game Show

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 10:40:00 par Romain Cappelletti

Les Gardiens de la Galaxie ?

A l'occasion du Future Game Show qui s'est tenu à la Gamescom 2024, Beyond Galaxyland a révélé sa date de sortie.Il s'agit d'un jeu de rôle dans un univers de science-fiction, inspiré des classiques du RPG comme Final Fantasy VII ou Chrono Trigger, mais aussi du cinéma sci-fi.Les combats au tour par tour témoignent d'une forte influence de Paper Mario et Pokémon, le tout saupoudré de graphismes en pixel-art.Suivez les aventures de Doug, un lycéen qui a fuit la planète Terre peu de temps avant qu'elle soit détruite par une entité céleste connue sous le doux nom de "La Fin". Doug va embarquer dans une aventure interplanétaire à la recherche d'alliés et d'un moyen de restaurer sa planète natale.Beyond Galaxyland sortira le 24 septembre 2024 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.