Harry Potter : Champions de Quidditch s'offre une bande-annonce magique

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Allez allez allez

Harry Potter : Champions de Quidditch est développé par Unbroken Studios et édité par Warner Bros Games. Il sortira sur PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Game Store) en version digitale le 3 septembre, en édition physique Deluxe le 8 novembre et sur Switch en fin d’année 2024. Le jeu sera disponible gratuitement du 3 au 30 septembre pour les abonnés PlayStation Plus. Les joueurs possédant Hogwart Legacy recevrons en cadeau le Pack Legacy bonus lorsqu’ils téléchargerons le jeu.Une nouvelle bande-annonce baptisée "Il y a de la magie dans l'air" a été diffusée. Et direct ça a fait penser à la musique de Magic System, "Magic in the air" (allez allez allez).Bref, c'est avec les mains en l'air qu'on la regarde.