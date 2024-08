Une date de sortie pour Post Trauma

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Good vibes only

Post Trauma, c'est le prochain jeu tout mignon tout sage édité par Raw Fury et développé par RED SOULS GAMES, dévoilé à l'occasion Future Game Show.Bon, d'accord, j'ai menti. Comme son nom l'indique, Post Trauma n'a rien de mignon. Il s'agit en fait d'un survival horreur (yay).Dans Post Trauma, le joueur incarne Roman, un conducteur de train tourmenté qui se réveille dans une dimension surréaliste à la suite d'une terrible crise de panique.Roman va devoir trouver un moyen de s'échapper de cette dimension remplie de monstres et créatures terrifiantes, parviendra-t-il à surmonter ses démons ?Dans Post Trauma, vous explorerez un monde qui mêle architecture réelle et organique de manière troublante et faire preuve de patience et de réflexion pour résoudres les nombreux mystères d'un monde cauchemardesque.Post Trauma sortira pour Halloween : le 29 octobre, sur PC, PS5 et Xbox Series.