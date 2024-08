Survive The Fall a trouvé son éditeur

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 09:35:00 par Marie Vallée

Les sanglots longs, des violons de l’automne

Survive the Fall est un jeu d’action avec une caméra isométrique dans lequel vous vous retrouverez dans un monde dévasté à cause de l’écrasement d’une météorite qui a presque causé l’extinction de l’humanité. Dans ce monde ouvert où l’automne règne perpétuellement, vous devrez diviser votre temps entre la gestion de votre base pour qu’elle devienne un havre de paix pour les survivants d’un côté et les expéditions de l’autre. Ces expéditions vous permettront de récolter des ressources, vous battre contre des ennemis et la faune sauvage et trouver des alliés dans ce monde où des factions opposées se battent pour la domination. Vous gérez une équipe avec jusqu’à 3 compagnons, ce qui vous permet d’être plus efficace dans l’exploration, la récolte de ressources et le combat. Les actions sont faites en temps réel mais vous pouvez mettre le temps en pause pour donner des ordres à votre équipe et utiliser au mieux leurs capacités spéciales. Lors des combats vous devrez être stratégique pour vous en sortir : choisir une approche discrète ou une plus directe et utiliser l’environnement à votre avantage. Dans votre base vous pourrez débloquer les éléments d’un important arbre de technologies et développer vos relations avec les survivants car seule une communauté soudée pourra survivre. Votre aventure vous amènera aussi à découvrir une histoire captivante et à rencontrer des personnages mémorables.Survive the Fall est développé par Angry Bulls Studios et un accord de publication vient d’être signé avec Toplitz Productions. La sortie du jeu est prévue pour la première moitiés de 2025 et il est déjà possible de le mettre en Liste de Souhaits sur Steam