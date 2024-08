- Bioware s'exprime sur l'optimisation de Dragon Age : The Veilguard

Publié le Jeudi 22 août 2024 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

Sur papier c'est bien, à vérifier en jeu

les résolutions Ultra Wide 21:9

pas de limitation d'images par seconde

la VSync, et la VSync fractionnelle

le HDR

la technologie DLSS 3

les changements de résolution dynamiques

Après plus de 200 mille heures de tests de performance et de compatibilité, BioWare nous partage les résultats du travail accompli sur son blog Dans une période où le travail sur l'optimisation des jeux semble assez baclé, ce genre de communiqués sont plus que bienvenus, et nous ne pouvons que vous encourager à le lire en détails si vous envisagez de vous procurer Dragon Age : The Veilguard.Pour résumer les informations communiquées par BioWare, Dragon Age : The Veilguard supporte :Pour rappel, Dragon Age : The Veilguard sortira le 31 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.