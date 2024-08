- Annoncement du jeu d’action et de plateforme Brute Horse

Publié le Jeudi 22 août 2024 à 11:35:00 par Marie Vallée

Peu d’infos mais ça à l’air très sympa

Brute Horse est un jeu narratif d’action et de plateforme à l’ambiance loufoque se déroulant dans le monde fantastique de South Vulgaria où l’espérance de vie est aussi faible que la capacité d’attention d’un pigeon. Les héros du jeu sont un groupe de 3 mercenaires : Brute le guerrier barbare, Horse le cheval de guerre et Michelle la tueuse experte et inventrice en herbe. L’aventure leur fera traverser des contrées spectaculaires et dangereuses mais n’aillez crainte, nos héros découvrent rapidement l’arme la plus puissante que le monde n’est jamais connu pour les aider dans leur périple. Le jeu est un mélange de comédie, de combat stratégique et d’énigmes dans lequel vous pourrez rencontrer des personnages secondaires hilarants, utiliser des objets ridicules et découvrir un scénario original (actuellement protégé par une malédiction donc on n’en sait pas plus). Un mode coopératif local permettra aussi de pouvoir jouer avec un ami.Brute Horse est un jeu développé par Place of Departure et édité par Bohemia Interactive. Il sortira sur Playstation, Xbox et PC via Steam en 2025.