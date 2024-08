- Xbox Adaptive Joystick : un p'tit truc en plus

Publié le Jeudi 22 août 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Une nouvelle manette pour handicapés

Plus besoin de planquer les gâteaux dans les placards du haut ou de crever les pneus de leur fauteuil roulant pour avoir la paix : grâce à Microsoft, vous allez pouvoir poser votre handicapé dans un coin du salon et le laisser pendant des heures devant la console de jeu.En effet, c'est un nouveau controlleur qui a été dévoilé par Xbox. Le Xbox Adaptive Joystick. Un Design spécial destiné aux personnes à mobilité réduite, personnalisable en fonction du handicap, paramétrable, permettant de créer différents profils, compatible avec les consoles et PC... il peut être associé à une autre manette pour couvrir tous les besoins pour jouer.Les différents capuchons à adapter sur la manette sont proposés gratuitement.Sortie prévue pour début 2025, via le Microsoft Store uniquement.