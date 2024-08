Du nouveau sur Double Dragon Revive

Publié le Jeudi 22 août 2024 à 10:50:00 par Romain Cappelletti

Un vrai retour pour les frères Lee ?

La légendaire série de Beat Them Up Double Dragon, apparue première fois en salles d'arcades en 1987, est de retour avec Double Dragon Revive.15 ans après une guerre nucléaire, le monde est dévasté, le concept de pays n'existe plus, et seule règne la loi du plus fort. Billy et Jimmy Lee, deux jeunes maîtres des arts martiaux, vont devoir combattre le gang des Guerries des Ombres pour protéger et sauver Marian, leur amie d'enfance.A coup de pieds dans la bouche, Double Dragon Revive revient aux sources de la saga en lui offrant des graphismes modernes et une action toujours plus intense.A voir si le gameplay a été adapté ou n'a pas trop veilli.Double Dragon Revive sortira sur consoles Playstation, Xbox, et PC via Steam courant 2025.