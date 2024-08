Annoncement de SkyVerse

Publié le Jeudi 22 août 2024 à 10:30:00 par Marie Vallée

Un cousin lointain de Minecraft

SkyVerse est un jeu de rôle en bac à sable à la première personne qui a été annoncé lors de la Gamescom. Dans un monde en voxels généré procéduralement, les joueurs incarneront un capitaine de vaisseau qui part à l’aventure pour explorer les îles volantes qui l’entoure. Seul ou en coopération avec des amis, les joueurs pourront prendre part à des batailles, explorer des donjons, découvrir des trésors, utiliser un système d’artisanat, personnaliser leur avatar et même manipuler des pouvoirs mystiques à l’aide de potions et bâtons magiques. L’environnement est entièrement destructible, ce qui permet de nombreuses possibilités de constructions et de survie.SkyVerse est développé par Enjoy Studio et édité par Bohemia Interactive. Il est possible de le mettre en Liste de Souhaits sur Steam