Indiana Jones et le Cercle Ancien sort le 9 décembre 2024

Publié le Jeudi 22 août 2024 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

J'aime le fouet

Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira le 9 décembre prochain sur PC, Xbox Series et Game Pass par Microsoft. Une nouvelle aventure signée MachineGames (Wolfenstein: The New Order et Wolfenstein: The New Colossus) dont on attend beaucoup...Le jeu se déroule en 1937 et vous entraînera à travers le monde pour résoudre le mystère du cercle des anciens. Face aux nazis, bien entendu.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne. On vous laisse fredonner la musique, même si on l'entend à peine dedans.