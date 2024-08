Titan Quest II : un accès anticipé en préparation

Publié le Jeudi 22 août 2024 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Encore un peu de patience

Mercredi 21 août, THQ Nordic a annoncé la sortie en accès anticipé de Titan Quest II, le prochain jeu de rôle et d'aventure développé par Grimlore Games.L'histoire de Titan Quest II prend place dans un monde inspiré de la mythologie Grecque, alors que Nemesis, la déesse du châtiment, est hors de contrôle. Cette dernière a corrompu les Fils du Destin et condamne quiconque s'oppose à elle à la damnation éternelle.Combattez Nemesis aux côtés des Dieux et changez le Destin pour libérer ceux qui ont été injustement condamné.Le jeu promet bien entendu un bestiaire largement inspiré de la mythologie Grecque, la possibilité de jouer en coopération avec vos amis, et des combats corsés.L'accès anticipé de Titan Quest II sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC en hiver 2024/2025.