Hela : Un monde ouvert scandinave

Publié le Jeudi 22 août 2024 à 09:45:00 par Stacy Bozor

Envie de fromage soudainement

Knights Peak et Windup Games dévoilent Hela, une aventure en monde ouvert inspirée du folklore scandinave, où vous incarnez une petite souris, compagnon d'une sorcière malade. Le jeu, premier titre du studio composé de vétérans et de nouveaux talents, offre une expérience mêlant aventure et détente, avec des énigmes à résoudre, des potions à préparer, et des quêtes à accomplir pour aider la sorcière à se rétablir."Hela" invite les joueurs à explorer un village scandinave enchanteur, à interagir avec des objets basés sur une physique réaliste, et à s'adapter à des conditions météorologiques changeantes. Le jeu propose une exploration libre, des améliorations de compétences, et des fragments d'histoire à découvrir à votre rythme, tout en réalisant des actes de gentillesse qui ont un impact positif sur le monde environnant.Le jeu sortira sur consoles et PC, une page Steam est déjà ouverte.