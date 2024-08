Age of Mythology: Retold débarque le 4 septembre

Publié le Jeudi 22 août 2024 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

L'éloge de la toge

Jeu culte du début des années 2000, Age of Mythology s'offre une version Retold. Un remake qui sortira le 4 septembre sur PC et Xbox Series.Développé par World's Edge, qui s'est déjà occupé du dernier Age of Empires, Age of Mythology: Retold est un jeu de stratégie en temps réel qui se déroule dans la mythologie grecque avec ce qu'il faut de Dieux belliqueux et de monstres fantastiques.On va y suivre Arkantos, un héros aidé par Athéna, durant la 50aine de missions qu'il faudra remplir durant la campagne.Le jeu proposera aussi du multi. Accès anticipé (si vous avez commandé l'édition premium) dès le 28 août.