(TEST) Space for Sale (PC)

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Changer les planètes en parkings

En tant que grand fan de parkings, déforestion et de capitalisme en général, j'avais plutôt hâte de tester Space for Sale.Si on regrettera l'absence de civilisations indigènes à chasser, exploiter ou massacrer, Space for Sale m'a fait miroiter un rêve : celui d'entièrement recouvrir des planètes de béton.Malheureusemnt, ce rêve demeurera innaccessible, comme celui de remporter le trophée du plus gros avaleur de saucisses (j'aime pas trop les saucisses).Enfin, au moins, je suis à peu près sûr de pouvoir envoyer mon PC sur la lune en poussant les options graphiques du jeu à fond, ça ne brûlera pas l'Amazonie, mais ça reste un exploit respectable.