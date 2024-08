RoadCraft, une simulation de construction next-gen a été dévoilé à la Gamescom

Publié le Jeudi 22 août 2024 à 09:30:00 par Marie Vallée

Encore mieux que les petites voitures

RoadCraft est un jeu de simulation de construction jouable seul ou en co-op jusqu’à 4 joueurs dans lequel vous vous retrouverez à la tête d’une entreprise spécialisée dans la reconstruction de sites industriels à travers le monde, touchés par des catastrophes naturelles telles que des inondations dévastatrices ou des tempêtes de sable impitoyables. A l’aide d’une flotte de plus de 40 véhicules à débloquer, vous devrez dégager les débris, relancer les usines désaffectées, planifier l’itinéraire de vos camions de transport et rebâtir certaines infrastructures telles que les routes et les ponts pour relancer l’économie locale. Le jeu propose une campagne scénarisée qui vous fera intervenir dans diverses régions du monde sur 8 cartes de 4km² chacune.Le moteur physique avancé utilisé permet encore plus de réalisme et d’immersion. Il permettra par exemple d’interagir avec le bois, le sable ou encore le bitume de manière presque tangible. RoadCraft est développé par Saber Interactive et édité par Focus Entertainment Publishing. Sa sortie sur PC ( Steam et Epic Game Store), PS5 et Xbox Series X|S est prévue pour 2025.