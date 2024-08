Ara: History Untold dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Jeudi 22 août 2024 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

Un nouveau Civilization

Ara : History Untold est un 4X historique au tour par tour, signé Oxide Games et qui sortira le 24 septembre prochain sur PC, Xbox Series et Game Pass.Le jeu vous met dans la peau d'un dirigeant célèbre (Cléopâtre, Georges Washington, et bien d’autres) et vous place à la tête de sa civilisation (pour ne pas dire Civlization). Vous pourrez également créer votre propre dirigeant.Créez, explorez, soumettez, dirigez, décidez... une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne. Elle mélange des séquences de prises de vue réelles et de gameplay.