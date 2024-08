Une date pour Flint : Treasure of Oblivion

Publié le Jeudi 22 août 2024 à 10:20:00 par Romain Cappelletti

Souquez les artimuses !

A l'occasion de la Gamescom 2024 qui a lieu en ce moment même, Microids a annoncé la date de sortie de Flint : Treasure of Oblivion.Dans ce jeu d'aventure et de stratégie, le joueur embarque en tant que membre de l'équipage du Capitaine Flint, un redoutable pirate à la recherche d'un trésor légendaire promettant liberté et fortune.Flint : Treasure of Oblivion est un jeu avec une narration forte, qui reprend les codes de la bande dessinée traditionnelle et dont le gameplay s'inspire des jeux de plateau.Constituez méticuleuseument votre équipage pour tirer au mieux parti des capacités uniques de chacun de ses membres, et utilisez des cartes d'aptitudes et d'attributs qui vous donneront un avantage certain en combat.Flint : Treasure of Oblivion sortira le 24 octobre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.