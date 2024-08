Dune : Awakening à la gamescom 2024

Publié le Jeudi 22 août 2024 à 10:15:00 par Stacy Bozor

Et un vers de sable, un !

Funcom est heureux d'annoncer la sortie de Dune : Awakening, un MMO de survie en monde ouvert, prévue pour début 2025 sur PC, avec des versions consoles qui suivront plus tard.Lors de l'ouverture de la gamescom 2024, les fans ont pu découvrir un aperçu exclusif de cinq minutes de gameplay, montrant l'évolution d'un joueur, de la simple survie à la mobilisation d'une guilde pour la chasse à l'épice. Dune : Awakening propose une histoire alternative où Paul Atreides n'existe pas, offrant aux joueurs l'opportunité de façonner l'avenir d'Arrakis. Le jeu se déroule sur une planète dangereuse, où les joueurs devront survivre au désert aride et aux vers géants tout en adoptant les coutumes des Fremen.Dans ce jeu, les joueurs pourront développer leur influence par le combat, la gestion des épices, la construction de bases, la fabrication de véhicules et le commerce. Ils auront la possibilité de suivre différentes voies pour évoluer, telles que celle du Mentat, du soldat ou du Bene Gesserit, tout en participant aux conflits pour le contrôle de l'épice. Alignés avec la Maison Harkonnen ou Atreides, ils prendront part à des batailles entre guildes.À la gamescom, les visiteurs peuvent repérer le stand de Dune : Awakening en suivant une imposante sculpture de ver des sables et assister à une présentation de 30 minutes sur le gameplay, également diffusée en livestream par plusieurs créateurs de contenu.Le jeu est disponible en précommande sur PC (Windows et Steam ), PS5, Xbox Series et Xbox One, avec une inscription possible sur le site officiel pour tenter de rejoindre la bêta fermée.