Une démo disponible pour Koira

Publié le Jeudi 22 août 2024 à 10:45:00 par Stacy Bozor

Le fameux pouvoir de l'amitié

À l'occasion de la Gamescom 2024, DON'T NOD et Studio Tolima dévoile un trailer de gameplay pour leur prochain jeu d'aventure Koira, dont la sortie est prévue pour le 17 avril 2025. Le jeu sera disponible sur PC (Steam) et sera lancé simultanément sur PS5.Ce jeu d'aventure poétique raconte l'histoire d'un esprit de la forêt et de son nouveau compagnon, un chiot, alors qu'ils cherchent refuge dans une forêt enchantée. Les joueurs devront résoudre des énigmes, se lier d'amitié avec les créatures de la forêt et éviter divers dangers, notamment les chasseurs qui rôdent dans l'ombre.Koira est le deuxième jeu édité par DON'T NOD et développé par un studio externe, marquant également le premier projet de l'équipe passionnée du Studio Tolima, basé en Belgique.Une démo de Koira est dès à présent accessible sur Steam