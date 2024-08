- Akimbot sort le 29 août

Publié le Jeudi 22 août 2024 à 11:15:00 par Stacy Bozor

Et on a droit à un nouveau trailer juste avant

Avant le lancement du jeu d’action-aventure en 3D, Evil Raptor et PLAION sortent un nouveau trailer d’Akimbot plein de robots et surtout d’explosions.Dans Akimbot, vous incarnerez Exe, un robot hors-la-loi accompagné de son partenaire, Shipset. Ensemble, vous devrez affronter des armées de robots, prendre le contrôle de vaisseaux spatiaux, et tracer votre propre chemin pour sauver l'univers d'une destruction imminente ! Plongé dans un univers de science-fiction peuplé exclusivement de robots, parcourez la galaxie en vivant une action explosive et un chaos robotique sans fin.Akimbot sera disponible dès le 29 août 2024 sur Xbox Series, PS5, et PC ( Steam ) au prix de 19,99 €.