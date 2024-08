- Revenge of the Savage Planet en 2025

Publié le Jeudi 22 août 2024 à 11:10:00 par Stacy Bozor

Des heures de jeu… littéralement

Raccoon Logic, anciennement Typhoon Studios, a annoncé leur nouveau jeu Revenge of the Savage Planet, qui sortira début 2025 sur PC ( Steam ), PS5 et Xbox Series.Révélé lors de l'Opening Night Live et du Xbox Gamescom Showcase, ce titre est la suite du jeu acclamé Journey to the Savage Planet, mais cette fois en vue à la troisième personne. Le jeu promet une expérience encore plus vaste et amusante, avec plus de planètes, d'équipements, de créatures, et une dose accrue d'humour et de satire.Dans Revenge of the Savage Planet, les joueurs se retrouveront abandonnés sur une planète extraterrestre après que leur mission de colonisation spatiale ait été annulée, jugée trop coûteuse et complexe par les autorités. Avec pour seule ressource leur ingéniosité, les joueurs devront explorer ces nouveaux mondes, récolter des matériaux, fabriquer de nouveaux équipements et tenter de retourner chez eux. Le jeu donne la possibilité de jouer en solo ou en mode coopératif, que ce soit en écran partagé ou en ligne avec la fonctionnalité crossplay, permettant de jouer avec des amis ou des adversaires sur n’importe quelle plateforme.Le jeu propose également une personnalisation approfondie des personnages et de leur habitat, ainsi qu'une exploration de quatre grandes planètes, chacune remplie de créatures et de plantes étranges. Les joueurs pourront capturer et collectionner ces créatures extraterrestres et les ramener dans des enclos personnalisables. Revenge of the Savage Planet maintient l'esprit satirique et humoristique de la franchise, tout en introduisant de nouveaux défis, des combats de boss, et une variété de mécanismes de jeu pour une aventure spatiale unique.