- Un nouveau trailer pour Call of Duty : Black Ops 6

Publié le Jeudi 22 août 2024 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Toujours aussi sensationnel

Qu'on le veuille ou non, la force et l'impact de Call of Duty sur le monde du jeu vidéo est indéniable.Alors que le prochain opus, Call of Duty : Black Ops 6, a été annoncé depuis peu, Activision nous partage un nouveau trailer de gameplay long de 6 minutes.Ce trailer se concentre sur la mission "Cible Prioritaire", qui sera sans doutes la première du jeu. Dans cette mission, vous devrez extirper l'agent Russell Adler d'un site noir de la CIA dissimulé sous le Capitol à Washignton DC (rien que ça).Pour ce faire, vous devrez commencer par trouver un mécène politique et scanner son empreinte rétinienne, la clef pour accéder au complexe. Un fois Adler retrouvé, il ne vous restera plus qu'à l'évacuer. Facile, non ?Dans la campagne de Call of Duty : Black Ops 6, vous aurez accès à tout un tas d'outils pour vous dépêtrer de n'importe qu'elle situation. Il vous appartiendra de faire des choix, et d'utiliser les armes que vous jugez adaptées aux obstacles sur votre route.Si vous avez précommandé le jeu, ou que vous êtes abonné au Xbox Game Pass, vous pourrez participer à la bêta qui durera du 30 août au 4 septembre prochains.Une deuxième période de test aura lieu, cette fois disponible pour tous les joueurs, du 6 au 9 septembre 2024.Bien entendu, Call of Duty : Black Ops 6 sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series à partir du 24 octobre 2024.