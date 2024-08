(TEST) Phantom Spark (PC, consoles)

Publié le Jeudi 22 août 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

C'est... épuré

Marie doit faire un long voyage en voiture pour rejoindre la Gamescom à Cologne.Pour se préparer au trajet, elle testé le jeu de courses Phantom Spark. Le but étant qu'elle prenne en assurance et se sente capable de quitter la file de droite sur l'autoroute.Bon, ça a peut-être un peu trop bien marché, puisqu'elle nous envoie maintenant des photos de ses PV et qu'il y a bientôt de quoi remplir mon disque dur externe.Attention aux radars Marie !