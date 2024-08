Caravan Sandwitch : un nouveau trailer

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Ma sorcière bien aimée

Caravan SandWitch est un jeu Français, dans lequel vous alternerez entre phases d'exploration - en véhicule ou à pieds - et phases de dialogues et d'enquêtes.A la recherche de votre frère disparu, explorez la planète Cigalo, un monde inspiré des paysages provençaux.Dans Caravan SandWitch, pas de chronomètre ni de mort, mais un monde inclusif dans lequel l'entraide est la seule issue.Vous pourrez d'ailleurs y rencontrer les nombreux peuples de la planète Cigalo, qui survivent grâce à l'entraide en faisant fi de leurs différences.Caravan SandWitch sortira sur PC, PS5 et Nintendo Switch le 12 septembre 2024.